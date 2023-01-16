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Ölümüne şiddet! Sopa bu hale geldi!

Çorum’da, 41 yaşındaki M.E., bir otomobilden inin kişiler tarafından feci biçimde darp edildi. Hayati tehlikesi bulunan M.E., yoğun bakımda tedaviye alınırken; kimliği belirsiz kişiler olay yerinden kaçtı. Şüphelilere ait araçta ise pompalı tüfek, mermi, bıçak ve sopa ele geçirildi

Giriş: 16.01.2023 - 09:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çorum'da ölümüne şiddet! Şüphelilerin aracında tüfek, mermi, bıçak ve sopa bulundu! - Haberler
Ölümüne şiddet! Sopa bu hale geldi!
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AA

Çorum'da, alınan bilgiye göre M.E. (41), Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 10. Sokak’ta bir otomobilden inen kişilerce sopa ile darp edildi.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan M.E, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ZANLILAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Zanlılar, polis ekiplerini görünce geldikleri otomobili de bırakarak olay yerinden kaçtı.

ARAÇTA POMPALI TÜFEK BULUNDU

Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede, M.E’nin darp edilmesinde kullanılan ve parçalara ayrılan sopa ile kaçan zanlılara ait otomobilde pompalı tüfek, mermi, bıçak ve sopa ele geçirildi.

DURUMU CİDDİ, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hayati tehlikesi bulunan M.E’nin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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