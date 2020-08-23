Olay, dün sabah saatlerinde ilçede bulunan bir odun deposunda meydana geldi. İddiaya göre, odun deposunda çalışan Annamuhammet Y. (29) internet üzerinden tanıştığı Türkmenistan uyruklu Rozygul Rejepova'yı depoya çağırdı.

DHA'nın haberine göre, aralarında tartışma çıkması sonucu Annamuhammet Y. balta ile Rozygul Rejepova'yı öldürdü. Olayın ardından cansız bedeni gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Annamuhammet Y.'nin ifadesinde Rozygul Rejepova ile internette tanıştığını, aralarında tartışma çıktığını,daha sonra balta ile öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.