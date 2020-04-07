Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Adıyaman Belediyesi tarafından mezarlık ziyaretleri yasaklandı.

DHA'nın haberine göre, kentte bulunan asri ve yeni mezarlıkta polis ekipleri ve zabıtalar önlem alarak, kandil nedeniyle yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenlere izin vermedi.

Şerit çekilerek girişi kapatılan mezarlık çevresinde önlem alan ekipler, ziyarete gelenleri salgın tedbirleri kapsamında geri çevirdi. Yasak kararı sonrası vatandaşlar ise mezarlık dışından dua ederek evlerine döndü.

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