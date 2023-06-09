O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!

DHA'da yer alan habere göre kazada Furkan Çağrı Özer (13) hayatını kaybetti, sürücü A.A. ile otomobildeki M.S. (15) ve sürücünün 2 yaşındaki kız kardeşi A.A. yaralandı.

Görüntülerde, A.A. ve yanındaki arkadaşının direksiyonu sağa sola kırdığı ve sonrasında direğe çarptıkları an yer aldı.