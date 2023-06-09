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O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilde 13 yaşındaki Furkan Çağrı Özer hayatını kaybetti. 17 yaşındaki sürücü ile 2 çocuğun yaralandığı kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı

Giriş: 09.06.2023 - 07:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk! - Günün öne çıkan haberleri
DHA

Ankara'da kaza 1 Haziran'da, Kayı Mahallesi'ndeki Ahi Evran Caddesi'nde meydana geldi. A.A. (17) yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre kazada Furkan Çağrı Özer (13) hayatını kaybetti, sürücü A.A. ile otomobildeki M.S. (15) ve sürücünün 2 yaşındaki kız kardeşi A.A. yaralandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olurken, 8'inci sınıf öğrencisi Furkan Çağrı Özer'in cenazesi ise Kahramankazan'da toprağa verildi.

KAZA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kaza anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, A.A. ve yanındaki arkadaşının direksiyonu sağa sola kırdığı ve sonrasında direğe çarptıkları an yer aldı.

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