O anlar kamerada! TIR'ı yolun ortasına bıraktı! Horon aşkı!

DHA'da yer alan habere göre karşı yönde seyir halinde olan bir TIR'ın şoförü ise, aracını durdurup oynamaya koştu.

O anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gündem oldu.

Yine aynı yol üzerinde bir kişi, dün akşam saatlerinde seyir halindeki hafif ticari aracın ön kaputunun üzerine oturarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, bir başka araç sürücüsü tarafından görüntülendi.