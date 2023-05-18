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O anlar kamerada! TIR'ı yolun ortasına bıraktı! Horon aşkı!

İstanbul'da, düğün konvoyundakiler yolu kapatıp horon tepti, seyir halindeki TIR şoförü de aracını yolda bırakıp horona katıldı. TIR şoförünün aracını bırakıp koşarak horona katıldığı anlar kameraya yansıdı

Giriş: 18.05.2023 - 10:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: O anlar kamerada! TIR'ı yolun ortasına bıraktı! Horon aşkı!
O anlar kamerada! TIR'ı yolun ortasına bıraktı! Horon aşkı!
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DHA

İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi'nde düğün konvoyundakiler Selçuklu Bulvarı'nda yolu durdurup, horon tepmeye başladı.

TIR'I BIRAKIP HORONA KOŞTU

DHA'da yer alan habere göre karşı yönde seyir halinde olan bir TIR'ın şoförü ise, aracını durdurup oynamaya koştu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

TIR şoförü, düğün sahipleri ile birlikte horon tepti.

O anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gündem oldu.

ÖN KAPUTUN ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

Yine aynı yol üzerinde bir kişi, dün akşam saatlerinde seyir halindeki hafif ticari aracın ön kaputunun üzerine oturarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, bir başka araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, kaputun üzerinde yolculuk yapan kişinin kendisini görüntüleyen kişiye el salladığı görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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