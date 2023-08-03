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İstanbul'da olay dün gece saatlerinde Beşiktaş’ta, Sinanpaşa Mahallesi, Mumcu Bakkal Sokak üzerinde meydana geldi.

İKİ KİŞİ RESTORANA DOĞRU ATEŞ AÇTI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre motosikletle olay yerine gelen iki kişi, iddialara göre bir restorana doğru ateş açtı.

MOTOSİKLETLE GELEN SALDIRGAN VURULDU

Açılan ateş üzerine, restoranda bulunan bir kişi de şüphelilere doğru silahla karşılık verdi. Açılan ateş sonucu motosikletin arkasında oturan bir kişi vuruldu. Restoranda bulunan iki müşteri ise yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayda hayatını kaybeden Sertan Taylan Hayal.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve kimliği saptanan Sertan Taylan Hayal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe ekipleri çalışma başlattı. Yapılan soruşturmada, motosikletliye ateş açıp öldüren kişinin yakalanması için çalışmalar yapılıyor.

DİĞER SALDIRGAN DA KAÇTI

Çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli şüphelilerden diğerinin ise olay sonrası motosikleti bırakıp kaçtığı belirlendi.