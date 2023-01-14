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Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da akıllara durgunluk veren olay! Miras için amcasının kafa derisini yüzdü! -Güncel haberler

Miras için amcasının kafa derisini yüzdü!

Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Miras kalan arabayı paylaşmak istemeyen yeğen, bir amcasını darp etti. Marketini bastığı diğer amcasının ise kafa derisini yüzdü

Giriş: 14.01.2023 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da akıllara durgunluk veren olay! Miras için amcasının kafa derisini yüzdü! -Güncel haberler
Miras için amcasının kafa derisini yüzdü!
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Ankara'da, Keleş Ailesi arasında miras kalan araç anlaşmazlık konusu oldu. Keleş kardeşler ölen kardeşlerinden miras kalan araba nedeniyle davalık oldu.

BİR AMCASINI DARP ETTİ İDDİASI

Arabayı kullanan kardeşin oğlu iddiaya göre amcalarının dava açmasına öfkeliydi. Önce Mersin Mezitli’de yaşayan küçük amcasını beraberindeki bir grupla darp etti.

DİĞER AMCASININ MARKETİNİ BASTI

Show Haber'den Emre Kol'un haberine göre saldırgan yeğen, olaydan beş gün sonra da Ankara'da yaşayan amcası market sahibi İlhami Keleş'i hedef aldı. Marketi beraberindeki kişilerle birlikte basan yeğen amcası ve yengesine saldırdı.

BIÇAKLA KAFA DERİSİNİ YÜZDÜ

Olay sırasında saldırgan, amcası Keleş'in kafa derisini bulduğu bir bıçakla yüzdü. Kasadaki 20 bin TL parayı da gasp eden saldırganlar, olay yerinden uzaklaştı.

YEĞENİ SERBEST BIRAKILDI

Polis, saldırganları yakaladı ancak İlhami Keleş hastaneden taburcu edilmeden, saldırganlar serbest kaldı. Yeğeni tarafından kafa derisi yüzülen İlhami Keleş tedavisi sonrasında hastaneden taburcu oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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