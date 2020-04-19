19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla dolaştığı için halkın "Mercedes Kadir" adını taktığı Fatih Kaydı'nın ölümü kentte üzüntüyle karşılandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Fatih Kaydı, solunum yetmezliği nedeniyle dün kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hayatını kaybetmesi kentte üzüntü yarattı.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAĞDI
Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, kentte daha önce görev yapan mülki amirler olmak üzere Türkiye genelindeki çok sayıda kişi, sosyal medya hesabından "Mercedes Kadir'in" fotoğrafını paylaşarak baş sağlığı mesajı yayımladı.
BALMUMUNDAN HEYKELİ VAR
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Mercedes Kadir"in balmumundan heykelinin bulunduğu Kent Müzesi'ni ziyarete etti. Gürkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'nın gülen yüzlerinden birisini daha kaybettiklerini belirterek, "Mercedes Kadir"e Allah'tan rahmet diledi.
"Mercedes Kadir"in Malatya'nın gülen yüzleri arasındaki önemli simalarından birisi olduğunu aktaran Gürkan, cenazesini yarın toprağa vereceklerini söyledi. Gürkan, "Mercedes Kadir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından öldüğü iddialarına ilişkin, "Nefes darlığı problemiyle hastaneye kaldırıldığı, orada kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiği bize gelen bilgi. Biz, her nedenle vefat etmişse etmiş olsun Malatya renkli bir simasını kaybetmiştir. Malatya'nın başı sağ olsun. Malatya ile Türkiye de Mercedes Kadir'i sevdi. Türkiye'nin de başı sağ olsun" diye konuştu.
'EVİMİ ZİYARETE GELDİM DEYİP, FOTOĞRAFINA BAKIP SEVİNİYORDU'
Müzede kentin hafızasının yaşattıklarını dile getiren Gürkan, şöyle devam etti:
"İnsanların yaşadığı süre içerisinde kıymetlerinin takdir edilmesinden yanayız. Bu anlamda yaşayan insanlarımızın da Kent Müzesi'nde yerini bulması, onların bu şehre sağlamış olduğu katma değerlerin anılması noktasında çalışmaları burada görüyoruz. En güzel örneği de Mercedes Kadir'dir. İki yıl önce burada Mercedes Kadir'in balmumu heykeli yapılarak, kendi arabasıyla buraya taşınmış. Mercedes Kadir de haftada üç gün bu müzeyi ziyaret ediyordu. 'Evimi ziyarete geldim' diyerek, kendi fotoğrafına bakıp sevinerek gittiğini biliyoruz. Allah rahmet eylesin."
'KADİR MALATYA'NIN SEMBOLÜYDÜ'
Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise son bir yıldır Mercedes Kadir'in her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendiğini anlatarak, "Kadir, Malatya'nın sembolüydü. Belediye başkanlarımız sağ olsunlar aradı Malatya'da güzel bir caddeye veya sokağa, özellikle kendi evinin bulunduğu sokağa 'Mercedes Kadir' ismini vereceklerini beyan etti. Kalan eşyalarını da temin ettikten sonra Kent Müzesi'nde sergileyeceğiz. Ayrıca Kadir KOAH hastalığından dolayı hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testinin ise negatif çıktığını biliyoruz" şeklinde konuştu.
İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Öte yandan "Mercedes Kadir" diye hitap edilen Fatih Kaydı'nın ölümünün ardından dikkat çeken bir kampanya başlatıldı. Change.org internet sitesinde başlatılan kampanyada, Kaydı'nın anısını yaşatmak için bir anıt heykelin yapımının planlandığı kaydedildi.
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