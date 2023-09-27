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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'daki yol verme tartışması kanlı bitti: kurye cinayetinde karar çıktı! - Son dakika haberleri

        Kurye cinayetinde karar çıktı!

        Ankara'da, trafikte "yol verme" tartışmasında motokurye Samet Özgül'ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanıklardan Halil İbrahim Demirci "kasten öldürme" suçundan müebbet, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz de "kasten öldürmeye yardım" suçundan 12şer yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:19 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:38
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        Kurye cinayetinde karar çıktı!
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        Ankara'da, motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Etlik'te, trafikte yol verme tartışmasında bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmayla, Özgül'e bıçakla saldıran Halil İbrahim Demirci ile aynı araçtaki Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz gözaltına alınmıştı.

        HAKLARINDA DAVA AÇILDI

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından dava açmıştı.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTILAR

        Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci ile tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz katıldı. Maktul Samet Özgül'ün ailesi ve arkadaşları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        SON SÖZLERİ SORULDU

        Yargılanmanın biteceğini, dosyanın karara bağlanacağını belirten mahkeme başkanı, sanıklara son sözlerini sordu.

        PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci, yaşanan olaydan ötürü pişmanlığını dile getirerek, "Ben hayatım boyunca pişman olmadığım kadar pişmanım. Bir annenin evladının ölümüne vesile oldum. Bir babanın oğlunun ölümüne vesile oldum. Bir kardeşin ölümüne vesile oldum. Pişmanım" diye konuştu.

        Mustafa Demirci de, "Doğum günüm olduğu için oğlumla içki içtik. Bu olay başımıza gelene kadar neşemiz yerindeydi. Çok pişmanım" dedi. Diğer sanık Açıkgöz de pişman olduğunu belirtti.

        TUTUKSUZ SANIKLAR TUTUKLANDI

        Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci'ye, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgözü de "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Kararla birlikte tutuksuz sanıklar da tutuklandı.

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