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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Korkunç iddia! Eşini sevgilisine öldürttü! - Günün öne çıkan haberleri

        Korkunç iddia! Eşini sevgilisine öldürttü!

        Karaman'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Başar'ın eşinin de aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan E.B'nin bir süredir ayrı yaşadığı Mehmet Başar'ı, sevgilisi olduğu belirtilen şüpheliye öldürttüğü ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:10
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        Korkunç iddia! Eşini sevgilisine öldürttü!
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        Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi'nde bulunan Karaman Kalesi yakınında Mehmet Başar'ın 30 Temmuz'da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Hayatını kaybeden Mehmet Başar.
        Hayatını kaybeden Mehmet Başar.

        AA'da yer alan habere göre bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinden kaçanların içinde bulunduğu otomobili tespit etti.

        EŞİ DE ARAÇTAYMIŞ

        Araçtakilerin Başar'ın eşi E.B. ile M.B, T.K, F.H.Ş, S.A. ve G.T.'nin olduğu belirlendi. Şüpheliler yapılan operasyonla evlerinde gözaltına alındı.

        KAPIYI AÇINCA KURŞUN YAĞDIRDILAR

        E.B. ile M.B. ve T.K'nin Başar'ın evine çıkıp zile bastıkları, kapının açılmasıyla M.B'nin ateş ettiği, diğer 3 şüphelinin ise parkta bekledikleri öğrenildi.

        SEVGİLİSİNE ÖLDÜRTTÜ İDDİASI

        E.B'nin bir süredir ayrı yaşadığı eşini, sevgilisi olduğu belirtilen şüpheliye öldürttüğü ileri sürüldü.

        6 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        #Karaman
        #Son dakika haberler
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