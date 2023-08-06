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Bursa'nın İnegöl ilçesinde olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

TABANCAYLA 2 KİŞİYE ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre aynı sitede oturan iki aile arasında, gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Mevlüt Köseoğlu (38), elindeki tabancayla komşuları Bülent K. (46) ve Hikmet Kireççi'ye (45) ateş etti.

KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kurşunların isabet ettiği Bülent K. ve Hikmet Kireççi tabancayla, Ömer S. ise kavga anında bıçakla bacağından yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yoğun bakımda tedavisi süren yaralılardan Hikmet Kireççi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülent K.'nın durumunun ağır, Ömer S.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Mevlüt Köseoğlu, Abdülkadir Köseoğlu (35) ve Oktay Akkuş (33), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

"SİLAHIMI KULLANMAK ZORUNDA KALDIM"

Mevlüt Köseoğlu'nun ilk ifadesinde, "Birkaç gündür gürültüden dolayı tartışıyorduk. Dün akşam kavga ettik. Kavgada silahımı kullanmak zorunda kaldım. Pişmanım" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.