Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de doğal gaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini cumartesi günü ziyaret edeceğini belirterek, “Fatih sondaj gemimizin keşfettiği doğal gaz haberi, milletimizi sevince boğmuştu. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları görecek, hem yeni rezerv miktarını açıklayacağız” dedi.

HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ilk kuyuda sondaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmalar ilerledi ve rezerv miktarının, 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı ifade ediliyor.

Sahayla ilgili diğer bazı ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bölgede, 2021 yılı sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılması ve sondaj çalışması yapılması öngörülüyor. Karaya ilk gaz teslimi, 31 Aralık 2023. Tuna-1 kuyusunun içinde yer aldığı Sakarya gaz sahasında, 2025 yılı sonuna dek açılması hedeflenen toplam 30 dolayında kuyudan, 1 Ocak 2026'dan itibaren plato seviyede (en üst noktada) yılda 15 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor.

Türkiye’de, yıllık 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketiliyor. Bu miktar, Türkiye'nin yıllık toplam gaz talebinin yüzde 25-30'unun yerli üretimden karşılanması anlamına geliyor.