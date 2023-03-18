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Kar ve tipi nedeniyle 3.5 aydır ulaşıma kapalıydı! O yol açılıyor!

Kar ve tipi nedeniyle 3.5 aydır kapalı bulunan, kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı

Giriş: 18.03.2023 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
KAR | Son dakika haberler: Kar ve tipi nedeniyle 3.5 aydır ulaşıma kapalıydı! O yol açılıyor!
Kar ve tipi nedeniyle 3.5 aydır ulaşıma kapalıydı! O yol açılıyor!
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AA

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde çetin kış koşulları etkisini sürdürüyor.

3.5 AYDIR ULAŞIM SAĞLANAMIYORDU

AA'da yer alan habere göre kar ve tipi nedeniyle 3.5 aydır kapalı bulunan, kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

2 BİN 581 RAKIMDA KARLA MÜCADELE

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle yolun Bülbülan Yaylası mevkiine geldi. Ekiplerce 2 bin 581 rakımlı bölgede karla mücadele çalışması başladı.

3 GÜNDE ULAŞIMA AÇILMASI PLANLANIYOR

Yer yer bir metreyi aşan karda çalışma yürüten ekipler, 3 Aralık 2022'de kapanan yolu 3 günde ulaşıma açmayı planlıyor.

KAR GEÇEN YILA ORANLA DAHA AZ

Bir önceki yıla oranla karın az olduğu yolda karla mücadele çalışması bu sene daha kolay yürütülüyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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