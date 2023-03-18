Kar ve tipi nedeniyle 3.5 aydır ulaşıma kapalıydı! O yol açılıyor!

AA'da yer alan habere göre kar ve tipi nedeniyle 3.5 aydır kapalı bulunan, kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Bir önceki yıla oranla karın az olduğu yolda karla mücadele çalışması bu sene daha kolay yürütülüyor.