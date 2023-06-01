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Kan donduran olay! Kayınbiraderini öldürdü!

Karaman'da tartıştığı kayınbiraderi 32 yaşındaki İbrahim Y.'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 24 yaşındaki Emine Y. tutuklandı. Kadının eşine ise ev hapsi verildi

Giriş: 01.06.2023 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Karaman'da kan donduran olay! Tartıştığı kayınbiraderini öldürdü!
AA

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi yakınlarındaki Hacıbaba Dağı'nda çadırda hayvancılıkla uğraşan Emine Y.'nin (24), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kayınbiraderi İbrahim Y.'yi (32) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülmüştü.

KOCASI İLE GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre olayın ardından gözaltına alınan Emine Y. (24) ile eşi E.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

KADIN TUTUKLANDI KOCASINA EV HAPSİ

Şüphelilerden Emine Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.Y.'ye ev hapsi verildi.

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