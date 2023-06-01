Kan donduran olay! Kayınbiraderini öldürdü!

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi yakınlarındaki Hacıbaba Dağı'nda çadırda hayvancılıkla uğraşan Emine Y.'nin (24), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kayınbiraderi İbrahim Y.'yi (32) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülmüştü.

AA'da yer alan habere göre olayın ardından gözaltına alınan Emine Y. (24) ile eşi E.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Emine Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.Y.'ye ev hapsi verildi.