Kahreden kaza! Otoyolda U dönüşü: 4 ölü!

Şanlıurfa'da kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi.
U DÖNÜŞÜ YAPAN ÇEKİCİYE ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre Mardin'e giden Cengiz Çaça yönetimindeki otomobil, otoyolda iddiaya göre 'U' dönüşü yapan Muzaffer U.’nun kullandığı çekiciye çarptı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobil sürücüsü Cengiz Çaca ile yanında bulunan Doğan Bağdur, Ahmet Baştaş ile Melek Baştaş hayatını kaybetti.
CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenlerini otomobilden çıkartarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Çekici sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.