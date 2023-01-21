Kahreden kaza! Otoyolda U dönüşü: 4 ölü!

DHA'da yer alan habere göre Mardin'e giden Cengiz Çaça yönetimindeki otomobil, otoyolda iddiaya göre 'U' dönüşü yapan Muzaffer U.’nun kullandığı çekiciye çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Cengiz Çaca ile yanında bulunan Doğan Bağdur, Ahmet Baştaş ile Melek Baştaş hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenlerini otomobilden çıkartarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.