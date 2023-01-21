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Kahreden kaza! Otoyolda U dönüşü: 4 ölü!

Şanlıurfa'da, yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. İddialara göre otoyolda 'U' dönüşü yapan çekiciye çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Çekici sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Giriş: 21.01.2023 - 07:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da Kahreden kaza! Otoyolda U dönüşü: 4 ölü! - Güncel haberler
Kahreden kaza! Otoyolda U dönüşü: 4 ölü!
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DHA

Şanlıurfa'da kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi.

U DÖNÜŞÜ YAPAN ÇEKİCİYE ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre Mardin'e giden Cengiz Çaça yönetimindeki otomobil, otoyolda iddiaya göre 'U' dönüşü yapan Muzaffer U.’nun kullandığı çekiciye çarptı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobil sürücüsü Cengiz Çaca ile yanında bulunan Doğan Bağdur, Ahmet Baştaş ile Melek Baştaş hayatını kaybetti.

CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenlerini otomobilden çıkartarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Çekici sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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