Kadın komşusu öldürmüştü! İşte nedeni!

DHA

Kayseri'de olay, dün sabah Akkışla ilçesi Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sonay A. (25), kendisini sürekli rahatsız eden komşusu Mehmet Can (27) ile tartışmaya başladı.

TABANCA İLE ATEŞ ETTİ DHA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Evli olan Sonay A., evden getirdiği tabanca ile Mehmet Can'a ateş etti.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralanan Can'ı Akkışla Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Can´ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ Sonay A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Can'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması ardından ailesine teslim edildi. Mehmet Can, öğle vakti Şen Mahallesi Camii´nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

"BENİ RAHATSIZ EDİYORDU" İDDİASI Öte yandan Sonay A.'nın, emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Sonay A.'nın, cinayeti Mehmet Can'ın uzun süredir kendisini rahatsız etmesi nedeniyle işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.