İzmir Barosu, çoklu baro teklifine karşı yürüyüş düzenleme kararı aldı. Baro yönetiminin, çoklu baroya karşı bir çağrıda bulunarak yürüyüş yapma kararı aldığı öğrenildi.

Yürüyüş kararının alınmasından sonra ise baro önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Emniyet güçlerinin yürüyüş için bir araya gelen İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlara, yürüyüşe izin verilmeyeceğini aktardığı öğrenildi.