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İtfaiye ekibi yangına gitti! Vahşetle karşılaştı!
İstanbul Esenler'de, bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dairede ayakları ve ağzı bağlanmış yabancı uyruklu bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Öldürülen kişinin, 42 yaşındaki Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan olduğu öğrenildi
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SON DAKİKA | Yangına giden itfaiye ekibi vahşetle karşılaştı: Ayakları ve ağzı bağlanmıştı... - Günün Haberleri/son-dakika-haberler-itfaiye-ekibi-yangina-gitti-vahsetle-karsilasti-gundem-haberleri-3594538
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