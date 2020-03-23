Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bulunan ağır ceza mahkemelerinden biri, koronavirüs şüphesiyle kapatıldı. Mahkemede görev yapan bir hakimin ilk kısa testinin pozitif çıktığı ancak durumu hafif olduğu için evinde bulunduğu öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan ağır ceza mahkemesinde görevli bir hakimin ilk kısa testi pozitif çıkınca mahkeme faaliyetleri tedbiren durduruldu.

Söz konusu ağır ceza mahkemesinde görevli hakimler ve personelin tümüne tedbiren test yapılmasına karar verildi. Mahkemenin faaliyet yürüttüğü tüm mekanlar dezenfekte edilirken sağlık kontrolleri yapılan hakim ve kalem personelinin evinde karantinaya alınmasına karar verildi.

Kısa testi pozitif çıkan hakimin ve diğer personelin durumunun iyi olduğu, kontrollerinin ve takibin evlerinde devam edeceği belirtildi.

Savcılık kaynakları ise adliyede kapatılan mahkeme olmadığını, dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapıldığını belirtti.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Geçen hafta da 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bir hakimin eşinde koronavirüs çıkmasının ardından mahkeme kapatılmış ve mahkeme personeli tedavi altına alınmıştı.