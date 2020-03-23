AA

Başkent'te edinilen bilgiye göre, yüksek ateş ve öksürük nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuran Y.Y. (36),acil serviste gözetim altına alındı.

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Tetkikler sonucu Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınan hasta, bir süre sonra görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı.

HASTANEDE ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

AA'da yer alan habere göre hastanenin alarm durumuna geçtiği olay sonrası polis ekipleri Y.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı. Hastanın bir sitede oturduğunu belirleyen ekipler, kısa sürede adrese ulaşarak önlem aldı.

ÖZEL KIYAFETLİ EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Ekipler, evinde olduğu anlaşılan Y.Y'ye müdahale için özel kıyafetli polis ekibi talep etti. Koruyucu kıyafet ve maskeleri bulunan 112 Acil Servis görevlileri de söz konusu adrese yönlendirildi. Özel koruyucu elbise, tıbbi gözlük, maske ile eldiven kullanan polis ekipleri Y.Y'yi yakalayarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

YAKALANIP HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Y.Y, sağlık görevlileri tarafından karantina esasları uygulanarak ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada Y.Y'nin ikamet ettiği sitenin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin maske taktığı, dezenfektanlarla ellerini ve telsizlerini temizledikleri görüldü.