23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'nın Meram ilçesine bağlı Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki apartmanda oturan Saadet Şahin (45),17 Eylül 2018 tarihinde işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i karşılamak için 3 çocuğuyla birlikte kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden tartışma yaşadığı karşı komşusu Gülay Durusoy (41) da kapıyı açtı.
YÜZÜ, GÖZÜ, ELİ KEZZAPLA YANDI
DHA'daki habere göre Durusoy, elindeki kasenin içinde bulunan kezzabı komşularının üzerine attı. Saadet Şahin´in yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşurken, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akil'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi.
KEZZAPTAN KALICI İZLER OLUŞTU
Ayrıca çocukları Osman (13) ve Ayşegül´ün (8) elleri ve kolları, Ramazan Şahin´in kolu ve bacağı yandı. Olay anında aynı yerde olan apartman sakinlerinden Şeyda Bağbudar'ın da kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi ancak kalıcı izler oluştu. Gözaltına alınan Gülay Durusoy, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
9 YIL HAPİS CEZASI ALDI
17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gülay Durusoy, ikinci duruşmada tahliye edildi. Durusoy, geçen 4 Ekim günü görülen karar duruşmasında 'kasten yaralama' suçundan toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın yargılama sırasında olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği, suçunu inkar ettiği ve pişman olmadığı gerekçesiyle cezada indirim yapmadı. Dava dosyası İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.
1.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
Bu süreçte Gülay Durusoy'un, Şahin Ailesi'nin zihinsel engelli oğlu Akil Şahin'i, kezzaplı saldırıdan 2 ay önce iterek düşürdüğü ve yaralanmasına neden olduğu ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine Durusoy hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'kasten basit nitelikli yaralama' suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"BEN ÇOCUĞA VURMADIM"
1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Gülay Durusoy ve taraf avukatları hazır bulundu. Tanık Aliye Nisa Ö. (21) şunları söyledi: "Arkadaşım Ayşe A. ile birlikte Gülay'ın evine misafir olarak gittik. Biz kapıdayken Sadet Şahin kendi evinden çıktı. Kendisini tanımıyordum, bize, Gülay'ı kastederek ağza alınmayacak laflar söyledi. Sonra bana saldırdı. Yüzümü, boynumu çizdi. Saçlarımı yoldu. Darp rapor aldım, şikayetçi olmak için karakola gittik. Bu olaylar olurken ortalıkta herhangi bir çocuk yoktu. Gülay'ın müştekinin çocuğuna vurduğu doğru değildir. Olay hakkındaki bilgim bundan ibarettir."
SUÇU SABİT GÖRÜLMEDİ BERAAT ETTİ
Gülay Durusoy da çocuğa saldırmadığını savunarak, "Olay sırasında orada çocuk yoktu. Ben çocuğa vurmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Gülay Durusoy'u suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat ettirdi.
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