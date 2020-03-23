AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Avrupa başta olmak üzere dünyayı felç eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında acı haberlerin arkası kesilmiyor. Son 24 saatte vaka sayısı 30 bin artarak dünya geneline 306 binden 336 bine çıktı. Yaşanan can kaybı ise 1593 kişi yükselerek 14 bin 641'e ulaştı. İşte İtalya'dan Ispanya'ya, ABD'den İran'a küresel pandemide son durum...

İTALYA'DA CAN KAYBI 5 BİN 476 OLDU

AA'da yer alan habere göre İtalya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5 bin 476'ya yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 46 bin 638’e ulaştığını açıkladı. Borelli, bu rakama ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplamının 59 bin 138'e çıktığını duyurdu.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 1753'E ULAŞTI

İspanya´da koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 1753´e, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 28 bin 572´ye yükseldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu.

İRAN'DA BİR GÜNDE 129 KİŞİ ÖLDÜ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 1685'e, vaka sayısı ise 21 bin 638'e yükseldi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 340'A ULAŞTI

Kovid-19'un en etkili olduğu ülkelerden ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı. ABD Kovid-19 vaka sayısı bakımından Çin, İtalya, İran ve İspanya'nın ardından 5'inci sırada yer alıyor.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 281'E ÇIKTI

İngiltere´deki Buckingdam Sarayı´nda çalışan bir görevlinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Çalışanın Kraliçe Elizabeth´le temas halinde olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı. İngiltere´de 281 kişi virüs yüzünden hayatını kaybederken, enfekte kişi sayısı 5 bin 683'e yükseldi.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI PATLADI

Almanya´da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 23 bin 921 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92´ye çıktı.

"RUSYA KORONAVİRÜSÜ GİZLİYOR" İDDİASI

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini ileri sürdü. Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayınladığı görüntüde "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır" dedi.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 6 ARTTI

Koronavirüsün dünya genelindeki merkez üssü Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısının 6 artarak 3 bin 261'ye yükseldiği, vaka sayısı ise 81 bin 54 olduğu bildirildi.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI BİNİ GEÇTİ

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 126 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1071'e ulaştığı bildirildi. Açıklamada, hastalardan 18'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı. İsrail pandemi nedeniyle bir kişinin öldüğünü duyurmuştu.

KANADA'DA CAN KAYBI 19'A ÇIKTI

Kanada'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısının 19’a çıktığı bildirildi, vaka sayısı 1298'e yükseldi. Irak'ta ise salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı, vaka sayısı 233 olarak tespit edildi. Ülkede sokağa çıkma yasağı da bir hafta uzatıldı.

S.ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 511'E YÜKSELDİ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı sözcüsü Muhammed el-Abd el-Ali düzenlediği basın toplantısında, 119 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 511'e yükseldiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın 23 bin kişiye test yaptığını ve vaka sayısının artabileceğini ifade eden Ali, virüse yakalananlardan 17'sinin iyileştiğini kaydetti.

YUNANİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 15'E ÇIKTI

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten ölen kişi sayısının 15 olduğunu, vaka sayısının ise 94 artarak 624’e çıktığını açıkladı. Yunanistan’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün saat 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi.