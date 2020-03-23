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İstanbul Adalet Sarayı'nda bir ilk yaşandı!

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki koronavirüs tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. Güvenlik görevlileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında adliyeye giren vatandaşlardan, polis memurlarına kadar herkesin ateşini ölçüyor. Güvenlik görevlileri 65 yaş ve üstü olabilecek kişilerin de kimliklerini kontrol ediyor

23.03.2020 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs önlemleri
DHA

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, koronavirüse karşı ateş ölçerli önlem alındı.

 

Koronavirüs nedeniyle acil olmayan dosyaların 14 Nisan'a kadar ertelendiği adliyede, geçtiğimiz cuma gününden bu yana sadece tek kapıdan girişe izin veriliyor.

ATEŞİ YÜKSEK ÇIKAN SAĞLIK KURULUŞUNA

DHA'daki habere göre adliyenin C kapısında görevlendirilen bir güvenlik görevlisi içeri giren tüm vatandaşların ve adliyeye gözaltı getiren polis memurlarına kadar herkesin ateşini ölçüyor. Ateşi normal seviyede çıkanlar içeri alınırken, ateşi yüksek olanlar sağlık kuruluşuna yönlendirilerek içeri alınmıyorlar.

65 YAŞ ÜSTÜ DE İÇERİ ALINMIYOR

Ayrıca yaşlı görünen kişilerin de kimlik kontrolleri yapılıyor, 65 yaş ve üstü olanlar uyarılarak içeri alınmıyor. Adliyede daha önce de giriş kapılarına dezenfektan yerleştirilmiş, ayrıca temizlik görevlileri de kapıda bekleyerek vatandaşlara dezenfektan sıkmaya başlamıştı.

 

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