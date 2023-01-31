Büyük tepki çekmişti! Kedi düşmanı gözaltında!

İstanbul'da infiale neden olan olay, 5 Ocak'ta Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre bir sitenin girişindeki kedilere tekme atan adamı gören site sakinleri, durumu polise bildirdi.

Kendisine tepki gösteren site sakinlerinin üzerine yürüyüp tehdit eden Aytuğ Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.