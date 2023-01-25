Küçükçekmece´deki kedi düşmanı yine sahnede

Küçükçekmece´de 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiası gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu'nun aynı sitede kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 5 Ocak günü saat 18.30 sıralarında site içindeki bina giriş kapısında meydana geldi. Binanın dış kapısından içeri giren Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı. Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan Aytuğ Koyuncu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sitede bulunan güvenlik kamerası kaydetti.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Aytuğ Koyuncu 2019 yılında da gündeme gelmişti.

Bir sitede kedilere baktığı için Sevgi Yılmaz'ın, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin şikayette bulunmuştu. Koyuncu şikayet üzerine gözaltına alınmıştı.

Açılan davada mahkeme, sanığa "Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verirken, "Silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.

KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

DHA muhabirine konuşan Koyuncu "Suçlarla hiçbir ilgim yok, sadece temizlik tutkum var ve etrafta çok fazla kedi var, kedilere konulan mama tarzı çerçöp içeren şeyler var. Bu olayların başlangıcı da birkaç sene öncesine dayanıyor. 2019 Şubat ayında sosyal medyaya koydukları bir videoyla beraber çıkartılan linç kampanyası, itibarsızlaştırma kampanyasıyla üstüme gelmeye başladılar. Görüntülerde şiddet, eziyet falan yok. Bunu yönetimden alarak yaptılar. Haberleri veren hanımefendiler içinde yönetimden kişiler var. Ben sadece koku hassasiyeti olan birisiyim. Bu kadar kedi popülasyonun artması, Yemek artığının olması benim kusmama ve hasta olmama sebep oluyor. Bunu defalarca söyledik" dedi.

"BİR KEDİ FOBİSİ DİYEBİLİRİZ"

Koyuncu, "İddialar arasında o kadar saçma sapan şeyler var ki; İşte hayvan, kadın düşmanı, çocuk tacizcisi... Benim bir sabıkam yok. Oldukça yoğun hassasiyetim var, bir Kedi fobisi diyebiliriz. Temiz bir şekilde yaşayabiliriz, bu da mümkün" ifadelerini kullandı.