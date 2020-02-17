17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararının saygıyla karşılandığı belirtilerek Taksim Meydanı'ndaki "Dijital Gösterim Merkezi"nin kaldırılacağı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu İletişim Başkanlığı tarafından geçen yıl Taksim Meydanı’nda açılan ve bugüne kadar 15 Temmuz’dan 29 Ekim’e kadar birçok farklı temada dijital sergiye ev sahipliği yapan Dijital Gösterim Merkezinin kaldırılmasını kararlaştırmıştır. İletişim Başkanlığı olarak bu kararı saygıyla karşılıyor ve Dijital Gösterim Merkezimizi Taksim’den kaldırıyoruz. Merkezimize bugüne kadar gösterdikleri ilgiden dolayı bütün ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz.
"ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA SÜRECEK"
Bu vesileyle Dijital Gösterim Merkezlerimizi tüm ülke sathına yaygınlaştıracağımızın bilgisini paylaşmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak bütün vatandaşlarımızın erişimine sunmaya, Dijital Gösterim Merkezlerimizi farklı başlıklar altında ülkemizin dört bir yanında düzenlemeye devam edeceğiz."
MERKEZDE DÜZENLENEN SERGİLER
Açıklamada, merkezde bugüne kadar düzenlenen sergiler de hatırlatıldı:
İlk olarak Temmuz 2019’da “15 Temmuz Milletin Zaferi” temasıyla Taksim’de açılan merkezde, FETÖ’nün hain darbe girişiminde yaşananlar ve milletimizin ortaya koyduğu destansı direniş dijital ortamda sergilendi.
Dijital Gösterim Merkezinde Ağustos 2019’da İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmaları, hayatı ile İslam bilim 2 insanlarının bulduğu cihazlar ve teknikler videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde tanıtıldı.
Geçen yıl ağustos ayında açılan “30 Ağustos Zafere Giden Yol” sergisinde ise Büyük Taarruz zaferini anlatan video ve fotoğraflar sunuldu. Ayrıca Kurtuluş Savaşı dönemine ait silahlar ve Harbiye Askeri Müzesi’nden getirilerek sergilenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün pelerini de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Dijital Gösterim Merkezi, geçen yıl ekim ayında da Cumhuriyet’in ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla “29 Ekim Cumhuriyet’e Giden Yol” sergisine ev sahipliği yaptı. LED ekranlarda, “Direnişin Destanı”, “Anadolu Kahramanları” ve “Cumhuriyet Sevinci” temalı videolar, dijital hologramlar, üç boyutlu görseller ve hikaye anlatımı eşliğinde ziyaretçilere sunuldu.
İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezinde en son geçen aralık ayında "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi" açılmıştı.
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