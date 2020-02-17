Taksim Meydanı için flaş karar

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İstanbul'da Taksim Meydanı ile ilgili düzenlemeler merakla beklenirken meydanda İletişim Başkanlığı'nın açtığı “Dijital Gösterim Merkezi” çadırının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi “İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor” projesi kapsamında meydana "Kavuşma Durağı" kurdu. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, meydandaki bu projeleri ilgilendiren önemli bir karar aldı.

Kararı, köşesinde duyuran Habertürk yazarı Murat Bardakçı, şunları yazdı:

Dua, ümid ve temenni edelim de; İstanbul’da bu yakınlarda nâhoş bir siyasî tartışmaya şahit olmayalım!

Muhtemel sürtüşmenin merkezi, geçmişi zaten birçok tatsız hatıra ile dolu olan Taksim Meydanı…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor” diye bir proje başlattı, bu proje kapsamında Taksim Meydanı’na geçici bir sergi platformu kurulmasına karar verildi ve İmamoğlu ilk hazırlıkların tamamlanmasının ardından dün platfomu ziyaret etti…

Buraya kadar tamam, İmamoğlu’nun incelemeleri gazetelerde ve haber sitelerinde de yeraldı ama konunun basına yansımamış bir başka tarafı var: İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Büyükşehir Belediyesi’nden Taksim Meydanı’nda kuruldan izin almadan yaptığı uygulamaların tamamını kaldırmasını istedi ve kaldırılmadığı takdirde suç duyurusunda bulunma kararı verdi!

Kurul geçtiğimiz 7 Şubat’ta verdiği ve 10 Şubat’ta ilgili yerlere dağıtımı yapılan 8198 sayılı kararıyla “Taksim Meydanı ve Yakın Çevresi Düzenleme Projesi’ne uygun hâle getirilmesine karar verilen” mekânda Büyükşehir Belediyesi’nin izinsiz olarak yaptığı bütün uygulamaları 15 gün içerisinde kaldırmasını istedi ve kaldırmadığı takdirde suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Kurul, Büyükşehir Belediyesi’nin kurmaya başladığı sergi platformunun yanısıra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yine Taksim Meydanı’nda geçen yılın sonlarında açtığı “Dijital Gösterim Merkezi” çadırının kaldırılmasını da kararlaştırdı.

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İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Taksim Meydanı hakkında 7 Şubat 2020’de aldığı karar.

İletişim Başkanlığı'nın Dijital Gösterim Çadırı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kavuşma Durağı.

İMAMOĞLU ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün ziyaret ettiği geçici sergi alanı ile ilgili olarak şunları söylemişti: "İstanbul'un bütün meydanlarının tartışılması konuşulması fikirlerini söylemesi... Taksim Meydanı, bu meydanlar arasında çok özel bir öneme sahip, kalbi gibi. Yarışma süreçleri tasarladık. Yarışmaların da vatandaşların gözü önünde olması, puanlamalarının burada yapılması, bu platform ile Taksim'e sürece biraz daha yukarıdan bakabilme imkanı sağlamak; yukarıdan aşağıya ne oluyor, ne bitiyor, yani yaşanılıyor mu yaşanmıyor mu şehrin kalbi dediğimiz nokta, ona bakmak. Bu bağlamda önemli"