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İki araç köprüden uçtu! Öldüren makas!

Düzce'de, alkollü olan taksi şoförü trafikte makas atarken başka bir otomobile çarptı. İki araç köprüden düşerken, kazada 27 yaşındaki Zakire Durmaz öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yapılan muayenede taksi şoförü Ahmet Kurt, 2.83 promil alkollü çıktı

Giriş: 28.01.2023 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de iki araç köprüden uçtu! - Haberler
İki araç köprüden uçtu! Öldüren makas!
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DHA

Düzce'de kaza, saat 02.30 sıralarında Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Ahmet Kurt´un makas attığı taksi, Muhammed Sargın yönetimindeki otomobile çarptı.

İKİ ARAÇ KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle iki araç köprüden düştü. Kazada, taksi şoförü Ahmet Kurt ile otomobil sürücüsü Muhammed Sargı ve yanındaki Şakir Tütüncü, Zakire Durmaz (27) ve Şevval Canpolat yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı 5 kişi çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zakire Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ 2.83 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Acı haberi alıp, hastaneye gelen Zakire Durmaz´ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası yapılan muayenede taksi şoförü Ahmet Kurt, 2.83 promil alkollü çıktı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Can kaybıyla biten kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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