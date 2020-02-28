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Suriye'nin İdlib şehrinde düzenlenen hava saldırısında 33 asker şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan saldırıda yaralanan askerlerin tedavi altında olduğunu belirtti.

Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masası oluşturuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında şehit sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.

Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şehit sayısına ilişkin bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:

"Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler."

AKAR VE KOMUTANLAR SINIRDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.

AK PARTİLİ ÇELİK: KALLEŞLİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

NATO'nun Türkiye'nin yanında olması gerektiğini söyleyen Çelik, "Katil bir rejimin uluslararası topluma yaptığı bir saldırı olarak görüyoruz. NATO ile yarın sabah istişare süreci başlıyor. Türkiye'ye yapılmış bir saldırı aynı zamanda NATO'ya yapılmış bir saldırıdır. NATO'nun Türkiye'nin yanında olması gerekir" diye konuştu.

BAHÇELİ: KARA VE HAVA OPERASYONU

MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib'de TSK'ya karşı düzenlenen alçak saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir" dedi.

Saldırıda 33 askerin şehit olduğunu, 32 askerin de yaralandığını anımsatan Bahçeli, "Elbette acımız çok büyüktür. Bundan sonra hiçbir bahanenin, hiçbir sözün itibarı, iradesi ve inandırıcılığı kalmamış, bütün ezberler bitmiş ve tükenmiştir" görüşünü savundu.

NATO'DAN AÇIKLAMA VE TOPLANTI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak.

ABD: SEÇENEKLER ARIYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de Türk askerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıyı kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz. Bu krizde Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz" açıklamasını yaptı.

RUSYA: ASKERLERİN ORADA OLMAMASI GEREKİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de gerçekleşen saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Türkiye, Rus ordusunu Türk askerlerinin bölgedeki varlığına ilişkin bilgilendirmedi. Türkiye'den sağlanan bilgiye göre, Türk askerlerinin orada olmaması gerekiyordu. Rus uçakları, Türk askerlerinin bulunduğu bölgelere yönelik saldırı gerçekleştirmedi" denildi.