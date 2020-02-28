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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İdlib'deki hava saldırısı sonrası bir TV canlı yayınına katıldı. Türkiye'nin Türkiye milli güvenliği için Suriye topraklarında terörle mücadele ettiğini belirten Çelik, "Milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin şehitlerimize yaralılarımıza şifa diliyoruz. Aynı zamanda şehitlerimize yapılan alçakça saldırıya en güçlü şekilde karşılık veren mücadele eden kahraman Silahlı Kuvvetlerimize buradan dualarımızı desteklerimizi gönderiyoruz. Türkiye milli güvenliği için Suriye topraklarında terörle mücadele etmektedir. Türkiye bu mücadeleyi o topraklarda belli bir derinlik yaratarak ortaya koymasaydı, bu mücadele hatırlıyorsunuz topraklarımızın içine sıçramaya başlamıştı. Hatay'a, Urfa´ya, Antep´e füzeler düşüyordu. Bunları püskürttük ve bunları Türkiye Cumhuriyeti toprakları ve vatandaşlarına zarar vermeyecek bir derinliğe kadar öteledik. Dolayısıyla buradaki bu terörün sivil alanlardaki bu bölgelere yerleşmemesi için topraklarımızı ve sınırlarımızı tehdit etmemesi için İdlib´deki askeri varlığımız büyük bir milli güvenlik fonksiyonu icra etmektedir. Bu saldırı Soçi mutabakatına ve diğer mutabakatlara rağmen rejimin kalleşliği tarafından ve rejimi destekleyenlerin cesaretlendirmesiyle gerçekleşmiştir. Verdiğimiz mücadelenin ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Şehitlerimiz için canımız yanıyor, içimiz yanıyor. Bu mücadele ülkemizin sınırlarını korumak için son derece haklı bir mücadeledir ve sonuna kadar verilmesi, gereken bir mücadeledir. Bu saldırıyı yapanlara da gereken cevap anında verilmiştir. Bundan sonra da verilmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"NATO'YA YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

NATO'nun Türkiye'nin yanında olması gerektiğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Bu saldırıdan sonra rejimin bütün kara ve hava unsurlarıyla düşman unsur haline gelmiştir. Onlara gerekli cevaplar veriliyor ve verilmeye devam edecektir. Rejim unsurları Türkiye Cumhuriyeti için artık düşman unsurudur. Katil bir rejimin uluslararası topluma yaptığı bir saldırı olarak görüyoruz. NATO ile yarın sabah istişare süreci başlıyor. Türkiye'ye yapılmış bir saldırı aynı zamanda NATO'ya yapılmış bir saldırıdır. NATO'nun Türkiye'nin yanında olması gerekir."

"YARIN NATO'YLA İSTİŞARELER BAŞLIYOR"

Çelik, bu saldırının sadece Türkiye'ye yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek, uluslararası hukuk, uluslararası toplumdan topyekun bir tepki verilmesini beklediklerini kaydetti. Çelik, "Dışişleri Bakanımız NATO Genel sekreteri ile görüştü. NATO´yu bilgilendireceğiz. NATO´yu istişareye çağırıyoruz. Bu sadece tek bir ülkeye yapılmış bir saldırı olarak görmüyoruz. Katil bir rejimin uluslararası bir topluma yapmış olduğu bir saldırı olarak görmüyoruz. Dolayısıyla burada saldırıya uğrayan sadece Türkiye değildir. Uluslararası hukuk, uluslararası toplumdan topyekun bir tepki verilmesini bekliyoruz. Bütün bunlarla ilgili girişimlerimiz ortaya koyacağız. NATO´yla yarın sabah istişare süreci başlatılıyor. Unutulmaması gerekir ki Türk Silahlı Kuvvetleri hem Türkiye´nin hem de NATO´nun sınırlarını koruyor. Türkiye´ye yapılan bir saldırı aynı zamanda NATO´ya yapılan bir saldırıdır. NATO´nun kuruluş amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Yapılan açıklamaları dikkatle izliyoruz." açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU KURMAYLARINI TOPLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki son gelişmeleri görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi. Parti yöneticileri ile İdlib'deki gelişmeleri görüşen Kılıçdaroğlu, durum değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Hatay milletvekillerinin gelişmeleri takip için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kente gönderildiği öğrenildi.

BAHÇELİ MHP GENEL MERKEZİNDE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de divan üyeleriyle birlikte parti genel merkezinde gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

AKŞENER, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İdlip'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Sayın Genel Başkan, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor" denildi.