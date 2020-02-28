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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov ayrıca, Putin ile Erdoğan'ın Suriye konusunda anlaşmaların uygulanması konusunu tartıştıklarını söyledi.

Lavrov ayrıca, şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileklerinin iletildiğini belirtti.

ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından bir açıklama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

İletişim Başkanı Altun, iki liderin yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı." dedi.

Altun ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Macron, Merkel ve Trump ile görüşme yapacağını açıkladı.