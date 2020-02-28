Türk-Rus heyetler Ankara'da İdlib için bir araya geldi! - Haberler

AA

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yaptığı heyetler arası görüşmelerin üçüncü turu, bugün 16.00'da başladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin üçüncü gününde Dışişleri Bakanlığında tekrar bir araya gelecek.

GÜNDEMDE İDLİB VAR

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE PUTİN'DEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov ayrıca, Putin ile Erdoğan'ın Suriye konusunda anlaşmaların uygulanması konusunu tartıştıklarını söyledi.

Lavrov ayrıca, şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileklerinin iletildiğini belirtti.