SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Trump ile görüştü!

HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman Türk askerlerini hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti.

İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada “Başkan Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi.” denildi.

İKİ LİDER İDLİB'İ GÖRÜŞTÜ

Habertürk'ten Çimen Çetin'in aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye en başından beri Soçi mutabakatına uyulmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu mutabakat çerçevesinde orada olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede benzer ifadeler vardı.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov ayrıca, Putin ile Erdoğan'ın Suriye konusunda anlaşmaların uygulanması konusunu tartıştıklarını söyledi. Lavrov ayrıca, şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileklerinin iletildiğini belirtti.

ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından bir açıklama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesini anlatırken, iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmelerinin kararlaştırıldığını açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile saat 10.15'te yaptığı görüşmede, İdlib'de dün rejim tarafından Türk askerlerine yapılan hain saldırının ele alındığını bildirdi. Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, şehitlerimizin kanlarının asla yerde bırakılmayacağını açık ve net şekilde vurgulamıştır. Doğrudan ülkemize saldırıldığı ortamda, rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğunu ve ateş altına alınacağını belirtmiştir. Bununla birlikte rejimin Soçi Mutabakatı'na uymaya mecbur edilmesini beklediklerini dile getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu tür saldırıların Türkiye'yi İdlib konusundaki yaklaşımından geri çevirmediği gibi tam tersine daha da kararlı hale getirdiğini belirtmiş, Astana sürecinin taraflarının ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştır. Rusya'nın bu anlamda çok açık şekilde Soçi Mutabakatı'nın 3'üncü maddesi gereğince rejimi durdurma sorumluluğunu hatırlatmıştır. Bu görüşmede karara bağlanan önemli bir husus da iki liderin en kısa sürede bir araya gelerek, yüz yüze görüşmelerinin sağlanması kararı olmuştur."

MACRON, MERKEL VE BORİSSOV İLE GÖRÜŞME PLANLANIYOR

İdlib'de yaşananlar sonrası liderlerle görüşmeler sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi de bekleniyor.

TÜRK VE RUS HEYETLER ARASINDA İDLİB GÖRÜŞMELERİ

Türk ve Rus heyetleri arasındaki İdlib görüşmelerinin sona erdiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya heyetleri arasında Dışişleri Bakanlığında yapılan İdlib görüşmelerinin sona ermesinin ardından Rus heyet Türkiye'den ayrılıyor.

Görüşmede, Rus tarafına, derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.