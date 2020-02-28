AA

NATO, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 4. madde kapsamında Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'deki durumu değerlendirmek için toplanacağını açıklamıştı

Toplantı TSİ 12.45'te başladı. Toplantı 1 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından Stoltenberg'in bir açıklama yapması bekleniyor.

1949'da imzalanan ve NATO'nun temelini oluşturan Washington Anlaşması'nın 4. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

Taraflardan herhangi biri, Taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm Taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır.

STOLTENBERG'DEN AÇIKLAMA

Stoltenberg'in basın toplantısında şunları söyledi:

"Bugün Türkiye, Suriye'deki ciddi güvenlik durumuyla ilgili bilgi verdi. Müttefikler başsağlığı dileklerini iletti. Müttefikler Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de devam ettirdiği hava saldırılarını kınıyor ve onlara çağrıda bulunuyorum. Bu saldırılarını durdurmaları BM'nin barışçıl çözümlerini desteklemeleri için. Bu tehlikeli duruma son verilmeli ve 2018'deki ateşkese geri dönülmeli. İdlib'de mahsur kalanlara imkan sağlanmalı.

Türkiye ile dayanışmamızı dile getirdik. Türkiye en derin etkilenen NATO müttefikidir. NATO, Türkiye'ye destek vermeye devam etmektedir. Birkaç şekilde devam etmektedir. Hava savunması konusunda Türkiye'nin desteği vardır. müttefikler, buradaki durumu takip etmeye devam edecektir.

NATO müttefikleri şu an Türkiye'ye destek veriyor, hava savunmasında destek veriyoruz, gökyüzü devriyelerinde destek veriyoruz. Müttefikler daha fazla nasıl destek veririz diye görüşüyor.

NATO çok güçlü siyasi destek veriyor ve pratik anlamda destek veriyoruz. Müttefikler, daha fazla ne yapabilir konusuna eğiliyor. Durumu çok yakından takip ediyoruz. Dün akşam Sayın Çavuşoğlu ile bu toplantıyı talep ettiğinde görüştük. Bu toplantının amacı da Türkiye ile olan dayanışmamızı göstermekti."

STOLTENBERG İDLİB'DEKİ SALDIRININ ARDINDAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'deki saldırının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Stoltenberg, Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de ayrım yapmaksızın süren hava saldırılarını kınayarak, saldırılara son vermeleri çağrısı yapmıştı.

Stoltenberg, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli." vurgusunu yapmıştı.