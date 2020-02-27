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Son dakika haberler... İdlib'de 33 asker şehit

İdlib'den son dakika acı haberler geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı. Vali Doğan saldırıda yaralanan askerlerin tedavi altında olduğunu belirtti

27.02.2020 - 23:53 | Güncelleme:
Son dakika haberler
HABERTURK.COM

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında şehit sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.

Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şehit sayısına ilişkin bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:

"Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler."

 

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  • pembepanter2020-02-28 03:14:41Rusya Suriye'ye hakim olmak isterken tarihi stratejik hata yaptı. Bu Rus üniversitelerinde okutulacak türden bir hata!
  • Murat Horuz_22773251658624842020-02-28 01:48:52Evet şu andan itibaren kurtuluş savaşımızdan sonra en büyük savaşımız başlamıştır!!! Hazırlıklar yapıldı askerlerimize emir verildi! Allah şanlı ordumuzu ve askerimizi korusun!
  • gabriele2020-02-28 01:41:07Rusu esadi amerikasi yok bu isin artik. Kilic kusanmanin vakti gelmistir. Savas Turk'e dugundur. Kim cikarsa karsimiza Turk Milleti hep birlikte gerekeni yapacaktir.
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