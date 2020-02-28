ABD'den İdlib açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından TSK'ya karşı gerçekleştirilen ve 33 askerin şehit olduğu hava saldırısına ilişkin açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

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