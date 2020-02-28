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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin, hükumetin alacağı siyasi ve askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracağını ve destekçisi olacağını belirterek, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir." ifadelerini kullandı.

İdlib'de Türk askerlerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli, Türkiye'nin İdlib kırsalında "Katil Esad unsurlarıyla zalim işbirlikçileri tarafından alenen ve alçak bir hava saldırısına maruz kaldığını" belirtti.

Bahçeli, "Allah korkusu taşımayan, insan sevgisi tanımayan caniler Regaib Kandili'mizi kana bulamışlardır. Derinleşen İdlib krizi milli bekamızı en üst düzeyde tehdit eden bir hüviyete bürünmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÜN EZBERLER TÜKENMİŞTİR"

Saldırıda 33 askerin şehit olduğunu, 32 askerin de yaralandığını anımsatan Bahçeli, "Elbette acımız çok büyüktür. Bundan sonra hiçbir bahanenin, hiçbir sözün itibarı, iradesi ve inandırıcılığı kalmamış, bütün ezberler bitmiş ve tükenmiştir." görüşünü savundu.

Devlet Bahçeli, açıklamasında şunları bildirdi:

"Rusya Federasyonu bizim tarafımızdan malum olan menfur ve meşum yüzünü bir kez daha göstermiş, Türkiye'ye karşı beslediği gizli husumeti açıkça ifşa etmiştir.

Katil Esad cinayet ve rezaletleriyle resmen düşman kampa yerleşmiş, nefretin ve şiddetin yegane failine dönüşmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü askeri müdahale hakkını ve mücadele kararını haklı ve meşru görmektedir. Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümden kaybetmiş, artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, hükumetin alacağı siyasi ve askeri her karar, her uygulama, her tasarrufun bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır.

Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir.

Sınır kapılarının açılması da isabetli bir hamledir."

"KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA ÇIKSIN DOĞDUĞUNA PİŞMAN EDİLMELİ"

Gelişmelerin silahlı çatışmadan sıcak savaşa dönüşme konusunun Türkiye'nin meselesi olmaktan çıktığına işaret eden Bahçeli, "Kan döken rejim unsurlarının bulundukları her yerde cezalandırılmaları Türk tarihine ve maşeri vicdana karşı ertelenemez bir sorumluluk halini almıştır.

Sonunu hazırlayan şerefsiz Esad hain ve hunhar saldırılarının karşılığını en ağır şekilde almalı, Türk milletine silah çevirmenin, bomba atmanın sonuçlarına acı şekilde muhatap olmalıdır.

Milli güvenliğimizi temin maksadıyla bulunduğumuz alanlarda karşımıza kim çıkarsa çıksın doğduğuna pişman edilmeli, bunun gereği can pahasına yapılmalıdır.

Bugünkü oldukça hassas ve nazik dönemde, siyasi polemiklerle oyalanmak, ahlaken sorunlu tartışmalarla meşgul olmak vatanseverlikle, Türkiye sevgisiyle asla tavzih ve tevil edilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, günün bir ve beraber olma, birlikte aynı cephede, aynı şuur ve ruhta buluşma günü olduğunu belirterek, "Kimin hangi siyaset anlayışının, hangi fikri ve ideolojik akımın mensubu olduğunun bir önemi elbette kalmamıştır.

'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesinde cesaretle kucaklaşmak mühim ve müessir bir zorunluluktur.

Bütün Türk vatandaşlarının seferberlik ruhuyla yeni bir Milli Mücadele ortak paydasında kenetlenmeleri mukadderatımıza istikamet çizecek istiklal ve istikbal meselesidir.

Esad ya pişman olup teslim bayrağını çekecek ya da bombaladığı topraklar ona ve çetesine mezar olacaktır." ifadelerini kullandı.

"SALDIRI AYNI ZAMANDA NATO'YA YAPILMIŞTIR"

Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yapılan saldırılar aynı zamanda bütün NATO üyelerine yapılmıştır.

İçinden geçtiğimiz süreç, herkes ve NATO üyesi her ülke için samimiyet ve iyi niyet testidir.

Türkiye şehitlerini sahip çıkarak dökülen kanları yerde bırakmayacaktır.

Muzaffer Türk milleti, Allah'ın izniyle melaneti devirecek, hainleri yerle yeksan edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin egemenlik haklarının muhafazasıyla birlikte güvenlik ihtiyaçlarının fedakarlıkla karşılanacağına inanmakta, hükumete ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine sonuna kadar güvenmektedir.

Biriz, diriyiz, hep birlikte güçlüyüz, aşılmaz son kaleyiz.

Yılgınlık yoktur, umutsuzluk yoktur, taviz ve teslimiyet söz konusu bile edilemeyecektir."

Bahçeli, şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara şifa dileyerek, "Şehitler hepimizindir, alınacak intikam hepimizin namusuna emanettir. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun, zalimlere, hainlere lanet olsun." açıklamasında bulundu.