AA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadele kapsamında M.A.K'nin evine operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre, yapılan aramada başkasının adına düzenlenmiş 3 yabancı tanıtma belgesi, tabanca, 12 bin 800 lira ile 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli M.A.K gözaltına alındı.