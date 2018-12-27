27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı HABRAS’ta nefesler tutuldu. 2 bin metre uzunluğu ile Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattında ilerleyen bir tonluk bomba, ses hızını aştı. Saatte bin 850 kilometre hıza ulaşan MK-84 genel maksat bombası, bir metrelik çelik donatı ile güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi.
Milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin dinamik etkinlik testlerini yapmak için Konya Karapınar’da TÜBİTAK SAGE tarafından kurulan HABRAS, 31 ekimde açılmıştı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yüksek maliyetlerle yurt dışında yapılan testlerin ilkine şahitlik etmişti. Bu testte 113 kilogram ağırlığındaki delici sınıf minyatür bomba harp başlığı başarıyla hedefe ulaşmıştı.
SAVUNMA SANAYİNDE BİR İLK
HABRAS’ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın katılımıyla yeni bir test gerçekleştirildi. Test sırasında nefesler kesildi. Taşıyıcı kızak ile birlikte bir ton ağırlığa sahip kısmi delici özellikteki MK-84 genel maksat bombası, savunma sanayinde bir ilke imza attı. MK-84, ray üzerinde ses hızının yaklaşık 1.5 katına ulaştı. Saatte bin 850 kilometre hıza erişen MK-84, bir metre kalınlığa sahip çelik donatı ile güçlendirilmiş beton hedefi başarı ile deldi.
— Mustafa Varank (@varank) December 27, 2018
Başarılı testi, Bakan Varank, sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter’dan açıklamalarda bulunan Varank, “Sn. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı. Savunma Sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu.” ifadelerini kullandı.
TESTLER DE MİLLİLEŞTİ
HABRAS’ın yapımına 2017 yılının Haziran ayında başlandı. 31 ekimde açılışı yapılan HABRAS’ta, milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin üretim aşamasındaki etkinlik testleri, seri üretilen mühimmatların kafile kabul testleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt dışından satın alınan silah sistemlerinin operasyonel koşullardaki farklı hedefler üzerindeki etkinlikleri test ediliyor.
HABRAS öncesinde yurt dışında gerçekleştirilmek zorunda kalınan testler, ev sahibi ülke tarafından takip ediliyordu. Testin yapılacağı ülkeden izin alınması süreci de o ülkeyle olan diplomatik ilişkiye paralel olarak ilerliyordu. HABRAS ile birlikte bir yandan bu izin alma süreçlerine gerek kalmazken diğer taraftan testlerin gizliliği korunmuş oldu. HABRAS benzeri altyapılar ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi kendi silah sistemlerini geliştiren az sayıda ülkede bulunuyor.
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