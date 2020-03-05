Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması!

Son dakika haberler: Galatasaray'a 30 milyon TL daha gelecek! Sponsorluk ve Türk Telekom anlaşması...

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir."