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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de engelli bir kadının şiddete maruz kaldığı görüntülerin herkesi derinden yaraladığını belirten Selçuk, "Engelli annemiz ve çocuklarının kendilerine uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanmaları için çalışma başlattık. Bakanlık olarak dava sürecini de yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAYILTANA KADAR DARBETMİŞ

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan köyünde bir kişinin, görme engelli eşine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. Kan donduran olayda, cani kocanın çocuklarının gözleri önünde eşini bayıltana kadar darbettiği ve bu sırada da çocuklardan birinin olayı cep telefonu ile görüntülediği öğrenilmişti.