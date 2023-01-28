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Ellerinde plastik kelepçe vardı! Cansız bedeni bulundu!

İzmir'in Bornova ilçesinde, 29 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim El A., oturduğu evde elleri plastik kelepçe ile bağlı, ipe asılı halde bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

Giriş: 28.01.2023 - 09:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Ellerinde plastik kelepçe vardı! Cansız bedeni bulundu! - Öne çıkan haberler
Ellerinde plastik kelepçe vardı! Cansız bedeni bulundu!
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DHA

İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak'ta oturan ve TIR şoförlüğü yapan İbrahim El A.'dan (29) haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip, dün saat 18.30 sıralarında evine gitti.

EVDE ASILI HALDE BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre komşuları İbrahim El A.'yı asılı buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ELLERİ PLASTİK KELEPÇE İLE BAĞLANMIŞ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, elleri plastik kelepçe ile bağlı olan İbrahim El A.'nın öldüğü belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Yapılan incelemenin ardından İbrahim El A.'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İbrahim El A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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