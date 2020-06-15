Şehiriçi elektrik ve gaz dağıtım şirketleri, 1 Temmuz’da başlayacak “normalleşme” sürecine hazırlanıyor. Salgın döneminde tüm konut ve 1000 TL’ye kadar borcu olan ticarethanelerin elektriği ve gazı kesilmedi.
1 Temmuz’la birlikte borçlu abonelere mevzuat uygulanacak. Kesme işlemi gündeme gelecek. Şirketler, aboneleri, önce birikmiş borçları konusunda bir “ihbar” ile uyaracak; ardından yasal süreç işletilecek.
Bazı şehiriçi dağıtım şirketleri, kesme işlemi uygulamamak için kampanya hazırlıklarına başladı. İlk kampanya Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’nın dağıtımını yapan Uludağ Elektrik’ten geldi.
Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürü Erman Aytaç, kampanya hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Aytaç, kısa süre içinde duyuruyu yapacaklarını, 5 bin TL’ye kadar alacakları 3 taksite böleceklerini söyledi.
Aytaç, “Aboneler, işlem merkezine gelmeden on-line olarak borçlarını taksitlendirebilecek. Bunlar daha çok konut ve küçük işletmeler… Ana para ve faiziyle birlikte toplam borç, 3 taksite bölünecek. 5 bin TL üstü borcu olanların işlem merkezlerine gelmesi gerekiyor” dedi.
Söz konusu bölgede 3 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bölgede, 200 bin dolayında abonenin borcu olduğu ifade ediliyor.
Peki, diğer elektrik ve gaz dağıtım şirketleri ne yapıyor? Türkiye’de, 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Diğer elektrik şirketlerinde de yüzde 10 ile 15 arasında tahsilat sorunu yaşanıyor. Bu bölgelerde, abonelerin yüz milyonlarca liraya ulaşan borcu söz konusu.
Şehiriçi gaz dağıtım şirketlerinin salgın döneminde birikmiş toplam alacağı 1.5-2 milyar TL’yi buldu. Bu çerçevede gerek elektrik, gerekse de gaz şirketlerinin benzer kampanyalar yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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