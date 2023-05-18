Daha 2 yaşındaydı! Anne oğul can verdi!

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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