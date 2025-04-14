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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER | Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!

        İstanbul'da, Özbekistan uyruklu 28 yaşındaki Shoksana Tolibova, iddiaya göre maddi nedenlerden dolayı tartıştığı 42 yaşındaki eşi Emre Erim'i bıçakladı. Genç kadın, kocasını bıçakladıktan sonra taksi durağını arayarak "Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor" diyerek araç istedi. Taksicinin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri, Emre Erim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Tolibova, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 07:33 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:06
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        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
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        İstanbul Kartal'da olay, Karlıktepe Mahallesi'nde binanın 3'ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlık yaşayan Özbekistan uyruklu Shoksana Tolibova (28) ile 4 senedir evli oldukları öğrenilen Emre Erim (42) çifti arasında tartışma çıktı.

        EŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen Tolibova, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Emre Erim'i göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Erim, kanlar içinde yere yığıldı.

        "EŞİM HASTA, HASTANEYE GİTMESİ GEREKİYOR"

        Emre Erim, 42 yaşında havaya veda etti.
        Emre Erim, 42 yaşında havaya veda etti.

        Eşini bıçakla yaralayan Tolibova'nın taksi durağını aradığı ve "Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor" diyerek araç istediği öğrenildi. Adrese gelen taksi şoförü hasta olduğunu düşündüğü yolcuya yardım etmek için yukarı çıktığında ise kanlar içinde yatan Emre Erim ile karşılaştı.

        BİR ÇOCUK BABASIYDI

        Taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir çocuk babası Erim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        AİLESİ CENAZEYİ ALDI

        Erim'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kartal Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

        KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN POLİS YAKALADI

        Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçmaya çalışırken yakalanan genç kadın gözaltına alındı. Şüpheli Tolibova, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
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