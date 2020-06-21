Yangın, gece yarısı İnhisar ilçesi Yukarı Mahallesi'nde Gülsüm Kardere´ye ait evde çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Tozmanköyü Dernek Başkanı Fehmi Çetin´e ait 2 eve de sıçradı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerine Mihalgazi, Söğüt, Yenipazar ve Gölpazarı ilçe itfaiye ekipleri de destek verdi. Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alındı.