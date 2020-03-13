Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Benzin fiyatında ikinci büyük indirim yolda. Uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarında “aşırı” oynaklık sürüyor. Benzinin ton fiyatı olağanüstü düşüş gösterdi. Benzinin tonu 365 dolardan, 279 dolara düştü. Motorin de düşüyor. Motorin, 377 dolardan 343 dolara kadar düştü.

Bu gelişmeye bağlı olarak benzinde bu gece 51 kuruş indirim bekleniyor. Motorinde de aşağı yönlü trend devam ederse gelecek hafta bir indirim yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor.

Sektör uzmanları, dolar kurunun arttığına işaret ederek, “Dolar kuru artmasaydı benzinde indirim çok daha yüksek olurdu” dedi.