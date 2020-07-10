İHA

Olayda, O.S. yönetimindeki 61 S 1538 plakalı yolcu otobüsü Susurluk istikametine doğru seyir halinde iken kontrolünü kaybederek yolun kenarındaki kanala girip devrildi. Otobüste bulunan toplam 33 yolcu yaralandı.

İHA'nın haberine göre, kazaya trafik ve sağlık ekipleri tarafından hızlı şekilde müdahale edildi. Yaralılar ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesi, Atatürk Şehir Hastanesi ve bir özel hastaneye sevk edildi.

28 kişinin tedavisi ayaktan yapılarak taburcu edildiği kaza ile ilgili 5 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Otobüs sürücüsü O.S. ise kaza sonrası gözaltına alındı.