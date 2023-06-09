Asansörle evine çıkacaktı! Yaşlı kadının feci ölümü!

DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 10 yıldır ayağından yaşadığı sorunlar nedeniyle evinin dışına engelli asansörü yaptırdığı öğrenilen Melek Çardak, bugün de tekerlekli sandalyeyle binerek, birinci kata çıkmak istedi.

Yakınları ise merdivenle yukarı çıktı. Asansörün düğmesine basan Melek Çardak, bir anda dengesini kaybedince tekerlekli sandalyeden düştü.

Melek Çardak'ın başı asansör kabini ile duvar arasına sıkıştı. Durumu fark eden yakınlarının haber vermesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.