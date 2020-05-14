İHA

Artvin’de Dere mahallesinde, plakası ve sürücüsü belirsiz bir otomobilin çarptığı yavru sokak köpeği öldü, annesi ise bir an olsun başından ayrılmadı. Köpeğin acı bekleyişi yürekleri yaraladı. Saatlerce yerde yatan yavrusunun başından ayrılmayan anne köpeğin, zaman zaman yaladığı yavrusunu canlandırmaya çalışması görenleri duygulandırdı.

'BU HAYVANLARIN BİZLER KADAR YAŞAMA HAKKI VAR'

Mahalle sakinlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (HAYDİKO) Temsilcisi öğretmen Emel Meriç, ölen yavruyu ezildiği yerden kaldırarak bir toprağa gömdü. Meriç, "Otomobilin çarptığı yavru ölünce annesi başından bir an olsun ayrılmadı. İnsanların trafikte hayvanları hesaplayarak araç kullanmaları gerekiyor. Kedi çıkıyor, köpek çıkıyor şehri içi yollarda hız sınırına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu hayvanların bizler kadar sokaklarda yaşama hakkı var. Ülkedeki şiddeti bitirmek istiyorsak, hayvanlara uygulanan şiddeti bitirmemiz gerekiyor. Hayvanlara karşı özen gösteren bir toplum olduğumuz zaman, bir birimize de özen gösteren bir toplum olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Öte yandan, sokak hayvanlarının yoğun olduğu mahallede yaşayan çocuklar, sürekli yola çıkan yavru köpeklerin araç altında kalmaması için sürücüleri uyarmak amaçlı trafik levhaları üzerine "Dikkat köpek var, yavaş geçin" yazılarını astılar.